東京・渋谷区道玄坂で飲食店が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。【映像】火事現場の様子午前10時半すぎ、渋谷区道玄坂で「煙がある火災」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、8階建てのビルの1階にある飲食店から火が出てポンプ車など20台が出動しおよそ2時間後に消し止められました。店内の壁3平方メートルなどが焼けたということです。この火事によるけが人は確認されていません。飲食