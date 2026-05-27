ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が日本時間27日のロッキーズ戦の試合後に、4回に死球を受け、5回に途中交代となった大谷翔平選手の状況を明かしました。冒頭、ロバーツ監督は大谷選手の状態について「大丈夫です。パッドに当たったくらいだと思いますが、小指をかすったかもしれません。状態に問題はありません。私としては、大きなリードもあったし、ラッシングに少し打席を回してあげて、明日の登板のために翔平を下げようと考