中国・山西省の炭鉱で死傷者を伴うガス爆発が発生した。現場では爆発の瞬間、炭鉱内が真っ白になる様子も捉えられている。当局は死者82人、けが人128人と発表している。辺り一面“真っ白”…炭鉱でガス爆発石炭の産地として知られる中国・山西省の炭鉱で22日、ガス爆発が発生した。地下のトンネルを映し出すカメラは画面が一瞬で真っ白になり、何も見えなくなっていた。ガス爆発が起きた瞬間だった。難を逃れた作業員が語った“恐