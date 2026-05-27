在日アメリカ軍キャンプ座間で、同僚の男性のみそ汁に毒性のある化学物質を含む液体を混入したとして、消防士の男が逮捕されました。【映像】連行される生駒理一郎容疑者神奈川県にあるキャンプ座間で消防士として勤務する生駒理一郎容疑者（34）は先月、4回にわたり同僚の男性（60）のみそ汁などに、化学物質エチレングリコールを含む液体を混入させた疑いが持たれています。警察によりますと、男性は2年ほど前からみそ汁な