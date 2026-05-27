アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙グループの工場で、化学薬品タンクが破裂し、少なくとも1人が死亡、9人がけがをしました。【映像】破裂し崩れ落ちたタンク（現場の様子）ワシントン州ロングビューの工場で26日朝、化学薬品のタンクが破裂しました。現地メディアによりますと、これまでに1人が死亡し、消防士を含む9人がけがをしたほか、従業員9人の行方がわかっておらず、消防が現在も捜索しています。現場は日本