俳優柄本時生（36）が27日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。俳優になったきっかけを明かした。「ぽいぽいトーク」のコーナーで柄本のイメージについて、「役者家系で苦労したっぽい」とのイメージに×の札を出した。柄本は「ラッキーなことが多かった」と明かした。柄本明ら俳優一族の家系図が紹介され、柄本は「あんまりそういう（比較されるような）ことを言われることもなく。映画を見るのが趣味