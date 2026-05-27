「給付付き税額控除」の制度設計を進める与野党の実務者協議が27日午後3時40分現在、行われていて、子育て世帯に給付額を上乗せする方向で検討を進めています。協議では、所得に応じ給付と減税で支援する給付付き税額控除のイメージ案が示され、議論されています。イメージ案には「所得に連動したきめ細かな支援を実施する」と明記され、所得がいわゆる「年収の壁」を上回り、税や社会保険料の負担で手取りが減る人には給付額を段