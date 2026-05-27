北朝鮮の国営メディアは金正恩総書記が立ち会うなか、きのう、新型の巡航ミサイルなどの発射試験を行ったと報じました。ミサイルには「AI＝人工知能」が導入されていると主張しています。朝鮮中央通信によりますと、北朝鮮のミサイル総局などは26日、新開発の戦術巡航ミサイルなどの試験発射を行いました。AI＝人工知能による誘導機能などが導入され、100キロ先の標的を超精密に打撃できるとしていて、視察した金正恩総書記は「大