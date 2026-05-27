給付付き税額控除をめぐり政府のイメージ案が判明しました。給付対象について働く高齢者も含めた上で子育て世帯には加算する方向で調整しています。【映像】｢給付付き税額控除｣イメージ案午後、政府が「国民会議」の実務者協議で示すイメージ案では給付の対象は、中・低所得の現役世代に加えて働く高齢者も対象としています。給付額は所得に応じて変動しますが、「年収の壁」を超えたばかりの人や子育て世帯については、支援