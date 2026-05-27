犬を飼ったばかりの人がぶつかる壁 1.理想と現実とのギャップ 犬を飼ったばかりの人がぶつかる壁には、理想と現実とのギャップがあります。 愛犬と一緒に楽しく穏やかな時間を過ごすことを思い描いていたかもしれません。愛犬に毎日癒されることを望んでいたかもしれません。 しかし、実際に犬との暮らしが始まってみると、理想だけでは語ることのできない現実に直面することがあります。 一晩中夜鳴きが続い