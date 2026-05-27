Orangestarが、最新シングル『Petals / 花筏』のCDを本日5月27日にリリースした。 （関連：Orangestar、5年ぶりに立ったライブのステージ一人ひとりが思い描く情景を共有した『UNDEFINED SUMMER-NOISE』） 本作には、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のオープニング主題歌「Petals」およびエンディング主題歌「花筏」が収録される。 「Petals」は、疾走感のあるサウンドと透明感のあるメロディの一