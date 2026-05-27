三笘の手術成功をクラブが発表した(C)Getty Images現地時間5月25日、プレミアリーグのブライトンは、三笘薫が負傷している左足ハムストリングの手術を行ったと発表した。クラブは「無事に手術を終えた」と伝えており、三笘はここから実戦復帰に向けたリハビリを行うことになる。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像今月9日のウォルバーハンプトン戦に先発出場し