ヘルナンデスは復帰2試合で再び離脱することになった(C)Getty Imagesドジャースのお祭り男、キケ・ヘルナンデスが再びIL（負傷者リスト）入りすることがわかった。現地時間5月26日のロッキーズ戦に「9番・三塁」で先発出場。3回に本塁打を放つなど攻守に貢献していたが、5回の守備から途中交代した。【写真】翔平の背中が…浮かび上がる本塁打直後の幻想的なショットをチェック左腹斜筋を痛めたとされ、試合後にデーブ・ロ