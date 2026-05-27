今井は継投ノーヒットノーランの快挙で2勝目を挙げた(C)Getty Imagesアストロズの今井達也が現地時間5月25日、高い修正能力を発揮して早くもメジャーの歴史にその名を刻んだ。レンジャーズ戦に先発して6回を無安打無失点、2三振4四球。2番手のスティーブン・オカートが1回、3番手でこれがメジャーデビューとなったアリンバー・サンタが2回を無安打でつなぎ、継投によるノーヒットノーランを達成した。【動画】え？逆方向に変化？