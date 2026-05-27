プロ野球選手会とＮＰＢの事務折衝が２７日、都内で行われ、ピッチコム（サイン伝達の電子機器）の来季からの導入方針が確認された。加藤諭事務局次長は「来年に向けて前向きに準備、検討していると聞いた。導入となれば、１軍では間違いなく一斉スタートになると思う」と話した。選手会としては来季からの導入に向けて「来年からやるのであれば、今年の秋からなるべく早くとお願いしている」と機器に慣れるための期間を設け