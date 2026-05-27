テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が２５日に放送された。この日のゲストは、女性芸人・ヒコロヒー。ＭＥＧＵＭＩから「歌舞伎町にバーを？始めたの？」と聞かれると、ヒコロヒーは「はい。そうです。ちょっと行ってた歌舞伎町のワインバーがあって…」と説明。バーの店主が急逝したために「奥さまに『お店どうするんですか？』って聞いたら『売りに出そうと思ってます』『ほんなら買います』って。買ったはいいも