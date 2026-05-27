「卓球・アジア選手権国内選考会」（２７日、所沢市民体育館）女子決勝トーナメントの決勝が行われた。長崎美柚（木下グループ）が、準決勝で早田ひなを破った赤江夏星（日本生命）を３−２で破り、優勝。アジア選手権（１０月、ウズベキスタン）への切符を手にし「正直、大会に入る前は今日の自分のプレーは想像をしていなかったので、驚きの気持ちです。この結果はうれしく思います」と笑顔を浮かべた。第１ゲームは１１−