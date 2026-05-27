TBSは27日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、今月末をもって活動を終了する「嵐」に言及。同局の龍宝正峰社長がこれまでの活躍への感謝を語った。今月行われた各局の定例会見では、社長が相次いで嵐に謝意を示した。TBSの龍宝社長は「多くのバラエティー、ドラマに出演していただいた。長年にわたって笑顔と感動を届けていただいた。これまでのご協力に深く御礼申し上げたい」と感謝を伝え、「メンバーの皆さんとの関係