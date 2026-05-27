北海道のおいしいものが熊本で食べられる「夏の北海道展」が、27日から熊本市中央区の鶴屋百貨店で始まりました。厚みのある霜降り肉に、光り輝く海の幸。27日から熊本市の鶴屋百貨店で始まった夏の北海道展には63の店舗が集結しました。初登場の 麺屋 菜々兵衛は、3種類の地どりを配合し、香りの高いスープに仕上げた味噌ラーメンです。■飯田嘉太アナウンサー「スープによく絡みます。ピリッと絡みのあ