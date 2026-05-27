実業家・堀江貴文氏（53）が27日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、読書について持論を展開した。「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏がXで「僕はよく言語化がうまいと言ってもらうことがあるけど、本を読むことが全てだと思う。それもそこそこ難しい本。何回か同じ文を繰り返し読まないと理解できない本はカルピスでいう原液だから、その原液が頭の中に入っていれば、あらゆる場面で適切に薄めて出せばいいだけ。難解書が実は