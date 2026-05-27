ナゴヤ球場＝25日、名古屋市（共同通信社ヘリから）プロ野球中日と親会社の中日新聞社は27日、2軍本拠地のナゴヤ球場（名古屋市中川区）の老朽化に伴うファーム拠点の移転先について、受け入れを希望する自治体の公募を開始した。締め切りは1次提案が7月17日、2次提案が10月30日。来年5月ごろの優先交渉権者の決定、2030年代前半の移転を目指す。名古屋市内で記者会見し、公募条件の概要を発表。1軍が使用するバンテリンドーム