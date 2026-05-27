経団連は、ことしの春闘をめぐる大手企業の集計結果を発表し、月給の引き上げ額の平均は1万9964円で、過去最高となりました。経団連が先ほど発表した春闘における大手企業の回答の第1回集計によりますと、18業種103社の月給の引き上げ額の平均は1万9964円で、去年を622円上回り、比較が可能な1976年以降で過去最高となりました。また、平均の賃上げ率は5.46％で、3年連続で5％を超えました。物価高への対応を求める組合側と、人手