メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手（26）が、2試合連続のホームラン。ドジャースの大谷翔平選手は、思わぬアクシデントで不安が残る結果となりました。ホワイトソックスでは、日本人コンビが大活躍。2点を追う8回、マイナーリーグからはい上がり、現地時間25日にデビューを飾った西田陸浮（りくう）選手（25）が2試合連続のヒットで出塁します。そして打席には、25日にリーグトップの18号を放った村上宗隆選手。甘く