フリーアナウンサーの内田恭子（49）が27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に出演。巨人阿部慎之助前監督の暴行騒動について私見を述べた。26日に行われた阿部前監督の謝罪会見では長女の手紙が代読された。その中では「まず、殴る蹴るといった事実はございませんでした」「警察が来て一番驚いているのは私自身です。父が目前で連行される姿をみて、私は泣き崩れてしまいました」などと記されていた