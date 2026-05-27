かつて社会現象を巻き起こした「おバカタレント」とは何だったのか。「競技クイズ界最強の男」の異名を持つクイズプレイヤー・徳久倫康さんは「彼らを生んだ番組『ヘキサゴンII』は、あえて難易度を下げ、タレントの誤答をエンタメ化することで『お茶の間のコミュニケーション機能』を回復する役目を担った」という――。※本稿は、徳久倫康『クイズの戦後史』（平凡社新書）の一部を再編集したものです。出典はウェブ用に最小限に