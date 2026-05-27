ブシロードの木谷高明社長（６５）は２７日、保有していた新日本プロレスの株式をテレビ朝日とサイバーエージェントに譲渡するにあたってコメントを発表した。２０１２年１月から親会社として新日本を支えていたブシロードはこの日、保有株式の全てをテレビ朝日、サイバーエージェントへ譲渡する旨を決定し、同日に株式譲渡契約を締結したことを発表。譲渡金額は約３６億円で、新日本は今後テレビ朝日の連結子会社となる。木