ジェジュンが、深みを増したボーカルと端正なビジュアルで日本ファンを魅了している。ジェジュンは5月27日午前0時、日本の新デジタルシングル『OASIS』を各種音楽配信サイトを通じてリリースした。【画像】ジェジュン、“精子”凍結を告白今回の新曲は、昨年10月にリリースされた日本アルバム『Rhapsody』以来、約7か月ぶりの日本作品となる。新曲『OASIS』は、「孤独と絶望の中で出会った唯一の救い」をテーマにした楽曲。乾いた