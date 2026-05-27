「お茶の伊藤園」が、香水事業を本格化する。伊藤園は、社内ベンチャー制度から生まれたジャスミン特化のフレグランスブランド「Crazy Jasmine（クレイジージャスミン）」を展開する新会社として、5月1日付で株式会社Crazy Jasmine Tokyoを設立した。伊藤園が中期経営計画で掲げる新規事業創出の一環で、ブランド名には「ジャスミンに夢中」「ジャスミンが好きでたまらない」という意味を込めた。同社は5月28日から31日まで、東京