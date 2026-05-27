2PMのメンバーで俳優のイ・ジュノが、新羅免税店の新たな広告モデルに抜擢された。新羅免税店は5月27日、「今月21日にソウルのソウル新羅ホテルで、イ・ジュノの所属事務所O3 Collectiveと業務協約を締結し、イ・ジュノを公式広告モデルに選定した」と発表した。【写真】ジュノ、“素肌スーツ”の筋肉美に感服イ・ジュノはドラマや映画を通じて、韓国国内外で確かな演技力と高い人気を認められており、アジア圏の若年層を中心に高