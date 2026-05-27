ゴンチャは6月4日から、静岡の老舗製茶会社「丸七製茶」の厳選茶葉を100%使用した「一番摘み抹茶」シリーズを期間限定で販売する。販売期間は6月28日まで。今年の「一番摘み抹茶」は、この春に摘んだ新茶のみを使用。冬を越えて栄養を蓄えた茶葉を使い、新茶ならではのさわやかな香りと甘みを引き出した。ラインアップは「一番摘み抹茶 ミルクティー」と、新商品の「一番摘み抹茶 あずき&きなこ ジェラッティー」の2種類。〈一