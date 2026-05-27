東日本のプロボクシングジム会長などで構成される東日本ボクシング協会のチャンピオンカーニバル・トーナメント委員会は２７日、今春に行われた第４６回チャンピオンカーニバルの四賞受賞者を発表。最優秀選手賞には日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王者の池側純（２８）＝角海老宝石＝が選ばれた。今年１月、当時日本王者だった石井渡士也（２５）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝に挑んだ池側。中間採点でリードを許したものの