マイナビオールスターゲーム２０２６のファン投票第３回中間発表が２７日に行われた。パ・リーグ外野手部門では前日２６日に４位につけていたソフトバンク・周東右京外野手が４万４４１５０票で、同僚の近藤健介外野手（４万３９６９票）を抜いて３位に浮上した。なお、１位は日本ハム・万波中正外野手（５万３７４５票）、２位はロッテ・西川史礁外野手（４万６８９３票）となっている。今後も票争いが過熱していきそうだ。