日本サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表の練習パートナーであるＵ１９日本代表のメンバーと背番号、日程を発表した。Ａ代表と同様、来月２日に事前合宿地であるメキシコ・モンテレイに向けて出発し、２８日までサポートを行う。監督は山口智氏が務める。メンバーには、すでに欧州で活躍している新川志音（シントトロイデン）や、神代慶人（フランクフルト）、今季Ｊ１で〇試合出場の姫野誠（千