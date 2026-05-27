◆卓球アジア選手権国内選考会最終日（２７日、埼玉・所沢市民体育館）決勝トーナメントの女子決勝が行われ、２３歳の長崎美柚（木下グループ）が優勝し、１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権をつかんだ。決勝では、準決勝で早田ひなを破った２１歳の赤江夏星（ともに日本生命）を３―２の死闘の末、勝ちきった。２―２の最終ゲーム（Ｇ）。持ち前の強打で押し切り、優勝を確信すると、「キャ〜！」と絶叫し、