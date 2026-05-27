お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏が２７日、都内で初の単著「津田日記」（新潮社刊）刊行記念記者発表会に出席し、周囲の反応やＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」の大人気企画「名探偵津田」について言及した。こん身の一冊の発売を大阪時代から親交の深い千鳥の大悟にも報告したといい「『お前何考えてんねん』って言ってました。『ワシうそついて飲みに行っている時もあるのに』って（言ってました）」と