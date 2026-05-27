NPB(日本野球機構)が27日の公示を発表。ソフトバンクはアルメンタ投手を一軍登録し、大山凌投手の登録を抹消しました。アルメンタ投手はメキシコ出身の21歳左腕。5年目の今季はファームで2試合に登板し計6イニングを投げ、防御率1.50です。先発登板した19日の阪神2軍戦では、4回を3被安打、5奪三振、2与四球、1失点でした。23日に支配下選手契約をつかんだばかりで、この日行われる巨人戦で先発予定となっています。大山投手は前日