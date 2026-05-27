タレントのミッツ・マングローブ（51）が27日、コメンテーターを務めるフジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演。巨人の阿部慎之助前監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任したことについて私見を述べた。読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟