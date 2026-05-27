NPB(日本野球機構)は27日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第3回中間発表を行いました。前日26日の第2回中間発表から各部門トップは変わらず。リーグ首位の阪神から6選手がトップに立っています。最多得票は外野手部門の森下翔太選手で、両リーグトップの8万7324票を獲得。三塁手部門の佐藤輝明選手とともに8万票を突破しました。そのほかランキングには前日からいくつかの変動が。捕手部門のヤ