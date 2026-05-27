去年、職場で熱中症により死亡した人や仕事を4日以上休んだ人は前の年からおよそ4割増え、1800人を超えました。統計開始以降、最も多くなっています。厚生労働省によりますと、去年1年間に職場で熱中症になって死亡した人や仕事を4日以上休んだ人はあわせて1803人に上り、前の年からおよそ4割増えて、2005年の統計開始以降、最も多くなりました。去年の夏の平均気温が統計開始以降、最も高くなったことが一因としています。全体の