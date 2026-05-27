指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠MEの谷崎早耶（26）が27日までに自身のXを更新。26日に行われたプロ野球DeNA対オリックス（横浜）にゲスト出演したことを振り返った。同試合はプロ野球×アイドルのイベント「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」として開催され、≠MEは3年ぶりに同球場でのパフォーマンスとなった。試合前には「神様の言うとーり！」を披露し、試合後にもライブパフォーマンス。セ・パ交流戦初戦を大きく