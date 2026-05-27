バイオリニスト NAOTO率いるカルテットとボーカリストによる音楽プロジェクト ROCKIN’ QUARTETが、9月にビルボードライブ大阪、東京公演を開催する。 （関連：2010年前後メジャーデビュー組の今ーーTHE BAWDIESのニューシングルを基点に考える） プロジェクトの第8章となる本公演では、THE BAWDIESのフロントマンであるROYがボーカルを担当。ROYの唯一無二のグルー