『葬送のフリーレン』原作公式アカウントが連日投稿している「〇〇のフリーレン」ネタが、舞台を海外へと移して大きな反響を呼んでいる。 【画像】「サグラダファミリーレン」 同アカウントは恒例の大喜利投稿として、フリーレンのぬいぐるみを地中海と思しき各地に帯同。5月22日には船上から夕暮れの港町を望む「航行のフリーレン」、23日にはバルセロナの世界遺産・サグラダファミリアを背