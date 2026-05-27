ローソン・ユナイテッドシネマと、空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を提供するSTYLYは、映画館の鑑賞体験をアップデートする次世代シアター『Immersive Zero（イマーシブ・ゼロ）』プロジェクトを始動することを発表した。 本プロジェクトは、ローソングループとKDDIによるリアルの接点とデジタル技術を融合した新たな顧客体験創出の取り組みの一環として展開されるも