北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判です。強盗致死などの罪に問われている川村被告は、「主犯格とされる男がキレて、怖くて止められなかった」などと証言しました。（川村葉音被告）「暗くて見えなかった。暴行がエスカレートしていることを知らなかった」法廷でこう証言した川村葉音被告。川村葉音被告と滝沢海裕被告、当時１６歳の少年の３人は２０２４年１０月、江別市の公園で長谷知哉さんと交