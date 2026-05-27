28日、薩摩地方と大隅地方は雲が広がり、午前中を中心ににわか雨がある見込みです。天気予報に傘マークがなくても急な雨に備え、折り畳み傘があると安心でしょう。種子島・屋久島地方も曇りで、同様に午前中はにわか雨の可能性があるでしょう。奄美地方は雲が広がりやすく、午前中は雷を伴った雨の恐れ。各地とも急な天気の変化に注意が必要でしょう。27日、鹿児島は低気圧と前線の影響で活発な雨雲が流れ込み、各地で大