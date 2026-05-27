＜〜全英への道〜ミズノオープン 事前情報◇27日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞「全英オープン」の切符をかけた戦いが今年もあすから始まる。昨年悲願の初優勝を遂げたコースにディフェンディングチャンピオンとして帰ってきた阿久津未来也だが、今年は少し苦戦しそうな様子だ。【写真】連覇へ秘密兵器？阿久津未来也のプロト3W「優勝したコースで、きょうもラウンドしていていいイメージのホールが