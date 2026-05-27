新しい靴を履いた日に、かかとや足の指が痛くなってしまった経験がある人も多いのではないだろうか。せっかく気に入った靴でも、靴ずれが気になって履かなくなってしまうことは意外と多い。最近は、貼るだけ・塗るだけで使える靴ずれ対策グッズも増えている。今回は、外出前に手軽に使いやすい人気アイテムを紹介する。【写真】「新しい靴こわい…」「かわいい靴なのに痛い…」を軽減する人気ケアグッズ■痛くなる前に“仕込む