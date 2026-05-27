新日本プロレスは、27日に筆頭株主である株式会社ブシロードと、株式会社テレビ朝日及び株式会社サイバーエージェント（CA）との間で、ブシロードが保有する当社株式についての株式譲渡契約が締結したことを発表した。12年から新日本プロレスの親会社となっていたブシロード。14年間に渡り、大規模な広告展開などプロレスを大きく発展に貢献した。今回、ブシロードが新日本の全株式をサイバーエージェントとテレビ朝日に譲渡