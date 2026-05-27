◇出場選手登録【ソフトバンク】アレクサンダー・アルメンタ投手（先発要員）【日本ハム】加藤貴之投手（先発要員）【楽天】古謝樹投手（先発要員）【西武】渡辺勇太朗投手（先発要員）【阪神】門別啓人投手、ダウリ・モレッタ投手（いずれも中継ぎ強化）【DeNA】篠木健太郎投手（先発要員）【巨人】フリアン・ティマ外野手（外野強化）◇同抹消【ソフトバンク】大山凌投手（再調整）【阪神】桐敷拓馬投手（再調整）【巨人】若林楽