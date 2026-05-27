サッカーW杯北中米3カ国大会の担当審判員に選ばれた三原純副審（右）と荒木友輔主審（同2人目）＝24日、味スタサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の担当審判員に選ばれた三原純副審は中学まで野球少年だった。高校生のときに日本がW杯に初出場した1998年フランス大会を見て、サッカーのとりこに。大会中の6月16日に45歳となり「年齢的に次はほぼチャンスがない。荒木（友輔主審）を支える副審として一緒にピッチに